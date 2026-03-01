PESCA SPORTIVA

Trofeo CO-ASS, tutti i vincitori

Trofeo CO-ASS, tutti i vincitori.

Il lago di Faetano ha ospitato il quarto Trofeo CO-ASS, gara di pesca alla trota valida anche come seconda prova del Campionato Sammarinese. A vincere il Settore A è stato Silvano Ceccaroni della società Valmarecchia davanti ad Alessandro Antonini, nel settore B successo di Federico Soldati su Bruno Zattini, nel settore C Ivan Righetti su Giulio Martinez, il settore D Simon Moroni su Giancarlo Migani. Nella classifica per società successo della SPS Serravalle.  

