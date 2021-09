TENNIS TAVOLO Trofeo di Ancona: tante medaglie per i pongisti del Titano

Trofeo di Ancona: tante medaglie per i pongisti del Titano.

Dopo un anno e mezzo di stop è ripartita domenica per i pongisti della Juvenes l’attività regionale giovanile con il Torneo di Ancona organizzato dal Comitato Regionale Marche nella splendida location del Pala Rossini. E' mancato di un soffio il successo ma sono arrivati tanti podi: argento per Francesco Ronci e bronzo per Pietro Bologna negli under 13, argento per Pietro Bologna negli under 11, argento per Lorenzo Piergiovanni negli under 19, argento per Sean Berardinelli negli under 15 ed infine bronzo per Lorenzo Piergiovanni negli under 21, da segnalare anche il quarto posto di Loris Ceccoli negli under 13 ed il sesto posto per Lorenzo Vannucci negli under 19.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: