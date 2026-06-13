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Trofeo Giovani Promesse Nazionale: Asia Moroni e Mia Cecchetti brillano a Modena

13 giu 2026
Trofeo Giovani Promesse Nazionale: Asia Moroni e Mia Cecchetti brillano a Modena

Buona prova per Asia Moroni e Mia Cecchetti al Trofeo Giovani Promesse Nazionale di pattinaggio artistico, disputato il 12 giugno al PalaMadiba di Modena con la partecipazione di atlete provenienti da tutta Italia. Nella categoria GPA 2013/2014, Asia Moroni ha chiuso al 16° posto nel gruppo 1, distinguendosi per una prestazione caratterizzata da precisione, velocità e determinazione. L’atleta ha presentato un programma pulito e ben interpretato, confermando i progressi compiuti nel corso della stagione nonostante abbia iniziato l’attività agonistica soltanto lo scorso settembre.

Positiva anche la prova di Mia Cecchetti, 19^ classificata nel gruppo 3. L’atleta ha messo in evidenza salti di qualità, eseguiti con sicurezza e buona elevazione. Una lieve imprecisione nella serie degli angeli non ha compromesso una gara affrontata con grinta e personalità, confermando il percorso di crescita tecnica intrapreso negli ultimi mesi.

La Federazione roller sottolinea che entrambe le giovani pattinatrici hanno affrontato con maturità una competizione nazionale di alto livello, dimostrando precisione nell’esecuzione e buona gestione del programma. I risultati ottenuti rappresentano un importante traguardo per due atlete agli inizi del proprio percorso sportivo e lasciano intravedere prospettive incoraggianti per il futuro.




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