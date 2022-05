BOCCE Trofeo Libertas: vince Lorenzo Lucarelli

Trofeo Libertas: vince Lorenzo Lucarelli.

È Lorenzo Lucarelli della società Lucrezia il vincitore del 13° Trofeo Libertas, gara nazionale di specialità raffa per atleti di categorie A, B, C e D. La gara, organizzata dalla bocciofila Libertas, ha raccolto un grande numero di adesioni: 200 gli iscritti, che hanno reso necessario affittare campi da gioco in tutta la Romagna e nel pesarese. Al bocciodromo federale di Borgo Maggiore, oltre ad una parte delle fasi eliminatorie, si è svolta la fase finale. Lucarelli si è aggiudicato la vittoria davanti a Gabriele Simoncelli della bocciofila Rinascita e Andrea Bordonali della società Fortitudo. Quarto posto per Andrea Bertolino della società Montegridolfo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: