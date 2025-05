Trofeo Luigi Ferraro, 17 medaglie e 4° posto di squadra per San Marino

Diciassette medaglie individuali e il quarto posto di squadra. Anche quest'anno è un Trofeo Luigi Ferraro ricco di soddisfazioni il nuoto pinnato sammarinese, che nella piscina “Sciorba” di Genoa ha portato in acqua 23 atleti, accompagnati dagli allenatori Anna Ballarini e Fabio Donati. In gara, nella 13a edizione della competizione, c'erano 300 nuotatori in complesso, provenienti da 14 società.

A livello femminile, in Prima categoria arriva un doppio argento per Giulia Arlotti, nei 50 e nei 100 metri monopinna, per altro ottenendo il tempo minimo per qualificarsi ai Campionati italiani, nella seconda distanza; Viola Pimazzoni è quinta nei 50 monopinna, mentre Nina Terenzi incappa in una squalifica nei 50 pinne.

In Seconda categoria è dominio di Elisabetta Brasey, che vince nei 50, nei 100 e nei 200 pinne. Medaglie anche per Chiara Naso, terza nei 100 pinne, seguita da Matilde Calisse al quarto posto, e per Elena Laglia, argento nei 400 metri pinne, a cui si aggiunge un quarto posto nei 200. Quarta e quinta piazza per Chiara Zanotti, rispettivamente nei 100 metri pinne e nei 50 monopinna.

In Terza categoria, Maddalena Falcioni emula Brasey, conquistando tre podi: per lei oro nei 100 e nei 200 metri pinne, argento nei 50. Quarto posto per Anna Palmieri e quinto per Maria Bartolini nei 200.

Per quanto riguarda gli Assoluti, podio per Camilla Sansovini ed Emma Bollini, con argento e bronzo nei 100 pinne, sesto posto per Sofia Bollini nei 50 metri pinne.

A livello maschile, in Seconda categoria si comincia con il podio di Luigi Renzi, terzo nei 200 metri pinne, seguito dall'argento e dal bronzo di Alessandro Ceci, rispettivamente nei 100 e nei 50 pinne. Esordio in gara per Pietro Giacobbi che conclude con l’ottavo tempo nei 50 metri pinne, seguito al nono posto da Francesco Cicchetti.

In Terza categoria vanno a medaglia Federico Bianchini e Samuele Michelotti, con l'argento e il bronzo nei 200 metri pinne, a cui si affiancano il sesto e il settimo tempo nei 100 pinne, dove Alessandro Amici si è piazzato quinto.

Infine, negli Assoluti, ottavo posto per Federico Fabbri nei 200 metri pinne.

Spazio anche alla staffetta mista con Alessandro Amici, Samuele Michelotti, Elisabetta Brasey e Sofia Fratti che si piazza all’ottavo posto. La squadra della Fsas chiude al quarto posto della classifica assoluta a squadre. “Questa gara ha sempre una valenza importante per noi - ha dichiarato il presidente federale, Leonardo Sansovini -. Voglio fare i complimenti agli atleti e ai tecnici per l’impegno durante le gare e per il loro spirito di sacrificio. Attendiamo la prossima edizione per provare a salire sul podio”.