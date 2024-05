ATTIVITÀ SUBACQUEE Trofeo Luigi Ferraro: secondo posto a squadre per la Domus San Marino

Nella cornice della piscina Sciorba di Genova si è svolto il primo maggio il Trofeo Luigi Ferraro, giunto alla quindicesima edizione, alla quale ha partecipato anche una folta delegazione di trentacinque atleti della Federazione Sammarinese Attività Subacquee. Questa manifestazione, organizzata dalla USS Dario Gonzatti, vincitrice nella classifica a squadre, segna l’anniversario dell’ingresso nelle competizioni per la Domus San Marino, avvenuto nel 2016, e riveste da sempre un grande valore affettivo, con Luigi Ferraro che ha aiutato la Federazione per entrare nella Confederazione Mondiale delle Attività Subacquee. È stata una competizione che ha messo in grande risalto il senso di appartenenza di tutto il gruppo, capace di arrivare secondo nella classifica a squadre insieme ad altri sedici team con la coppa consegnata alla formazione sammarinese da Paolo Ferraro, figlio del compianto Luigi.

Gli atleti, accompagnati dai tecnici Anna Ballarini e Fabio Donati, hanno ottenuto numerosi buoni risultati. Negli Esordienti si sono piazzati tutti nelle prime otto posizioni, da sottolineare in particolare le prestazioni nelle staffette dove è arrivata la doppietta: prima posizione per la formazione formata da Margherita Cortini, Aurora Conti, Elisabetta Cortini e Aurora Albani, seguite in seconda posizione da Melissa Fabbri, Asia Marinelli, Valentina Depalma e Ludovica Gismani. In Prima Categoria Matilde Calisse si porta a casa il bronzo nei 50 metri pinne, riuscendo anche a conquistare la qualificazione ai Campionati Italiani. Nei 100 metri pinne e 50 metri monopinne ha concluso di poco fuori dal podio con un doppio quarto posto; ottavo posto per Giulia Arlotti nei 50 metri monopinna, migliorando il proprio tempo personale.

Elisabetta Brasey, in Seconda Categoria, ha trionfato nei 50 metri pinne dove al settimo posto troviamo Chiara Zanottie ottave pari merito Chiara Naso e Lisa Bartolini, seguite da Anna Palmieri; sesto posto per Elena Laglia nei 100 metri pinne. Sale sul gradino più alto del podio Lorenzo Dorokhov nei 50m pinne, nella stessa specialità esordio in gare per Nicola Esposito. Nei 200m pinne Samuele Michelotti ha concluso al settimo posto, abbassando il proprio personale di tre secondi. Nei 100 pinne Luigi Renzi è settimo, seguito da Alessandro Ceci all’ottavo posto.

Nelle altre posizioni anche Federico Bianchini, Gioele Cremoni, Valentino Santolini ed Enrico Baldisserri. In Terza Categoria prima e secondo posto per Emma Bollini e Maddalena Falcioni nei 100 metri pinne, seguite da Maria Bartolini, in grado di migliorarsi di due secondi. Aurora Toccaceli vince nei 200 metri pinne, nel maschile bronzo per Ruben O’Brien seguito da Andrea Ceci e Alessandro Amici. Buone prestazioni anche negli Assoluti: al rientro da un lungo infortunio Camilla Sansovini va subito a medaglia nei 100m pinne con il secondo posto e un quinto nei 50 pinne; Federico Fabbri dà il meglio di sé nei 100 metri pinne. Spazio anche ai Master con Fabio Donati nel duplice ruolo di tecnico-atleta, nei 100 e 200 metri pinne realizza un buon tempo.

