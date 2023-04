Trofeo Monsub: un oro e un bronzo per la Federazione Sammarinese Attività Subacquee

Alla piscina Federico II di Jesi si è disputato nel fine settimana il 19° Trofeo Monsub “Memorial Luigino Ceppi”, gara di apnea dinamica con e senza attrezzi, valida come prova selettiva del Campionato Italiano. Per la Federazione Sammarinese Attività Subacquee presenti Alvaro Casali, Paolo Masini, Ruggero Pinelli e il capitano Piergiorgio Guidi. Per Pinelli e Masini, entrambi all’esordio, arrivano un 5° posto nella categoria esordienti e il bronzo di Paolo Masini. Conquista la medaglia più prestigiosa Alvaro Casali nei 100m. Con questa vittoria Casali ottiene il passaggio dalla seconda alla prima categoria. Nella classifica a squadre i sammarinesi della Sub Haggi Statti chiudono in sesta posizione.