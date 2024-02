BRACCIO DI FERRO Trofeo San Marino, il 4 volte iridato Ermes Gasparini: "Per gli esordienti è un torneo perfetto" Alla seconda edizione del torneo sammarinese di braccio di ferro c'era anche il professionista italiano, attualmente sul podio del ranking dei Supermassimi.

Al Trofeo San Marino c'era anche il 4 volte campione del mondo di braccio di ferro, Ermes Gasparini: "È un torneo veramente bellissimo, con tanti ragazzi nuovi. C'è un bell'ambiente, quasi 200 atleti: per qualcuno che vuole iniziare a praticare questo sport, questa è la gara perfetta. Per arrivare al professionismo devi innanzitutto iniziare con le gare nazionali, poi ci sono gli Europei e i Mondiali. Quando vinci i Mondiali vieni selezionato per passare al professionismo, per sfidare altri campioni mondiali. A quel punto entri nel ranking della tua categoria di peso, io per esempio sono nei Supermassimi. Fino ad agosto ero primo, poi ho perso un match e ora sono tra i primi tre della classifica. Il primo giugno sarò a Dubai per il King of the Table, sfiderò una leggenda russa, Denis Cyplenkov, tra i primi 5 del ranking assoluto. Sarà una sfida ardua, darò il meglio di me".

