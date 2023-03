ATTIVITA' SUBACQUEE Trofeo Sub Haggi Statti Memorial "Glauco Sansovini": successo per la 3ª edizione

Trofeo Sub Haggi Statti Memorial "Glauco Sansovini": successo per la 3ª edizione.

Numerosi atleti del panorama sammarinese e italiano hanno partecipato alla terza edizione del Trofeo Sub Haggi Statti Memorial Glauco Sansovini organizzato dalla Federazione Sammarinese Attività Subacquee in collaborazione con la società Sub Haggi Statti. Buoni risultati ottenuti da Emanuel Santolini, 7° nel tiro libero, Michele Stacchini 8° e Ruggero Pinelli 11°. Santolini ha chiuso al 4° posto assoluto anche nella specialità superbiathlon. La Sub Haggi Statti ha terminato terza nella staffetta, alle spalle della Astra Latina e della Nuoto Sub Vignola.

Nel tiro libero successo per Giuseppe Meduri nel maschile e Serena Cotti nel femminile. Nel biathlon vince Simone Mimotti, nel superbiathlon medaglia d'oro per l'ex campione europeo Matteo Manzini. Il Trofeo era valido come selettivo per il campionato italiano.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: