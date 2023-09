SPORT E INCLUSIONE “Tuttavia... che spettacolo” in udienza dalla Reggenza A Palazzo, oltre ai rappresentanti di Attiva-Mente e ai ragazzi dell'Acquabike San Marino, anche campioni dello sport di ieri e di oggi come Aldo Serena, Giovanni Achenza e Tatyana Kosheleva.

“Tuttavia... che spettacolo” entra nel vivo, col team di Vanni Oddera "sgasa" con le sue moto elettriche all'ospedale di Stato e al Colore del Grano, portando in sella i bambini del reparto pediatria e gli ospiti del centro disabili. Ed entra anche a palazzo, dove la Reggenza ha ricevuto in udienza una delegazione degli organizzatori dell'evento per la mototerapia a San Marino. “Il valore immenso della solidarietà non ha confini – recita il discorso di Alessandro Scarano e Adele Tonnini – e quando essa unisce divertimento, cultura, altruismo, sport e spettacolo è certamente vincente, ed altresì occasione di riflessione per la Comunità”.

Perché “Tuttavia... che spettacolo” ha sì come cardine la mototerapia, ma propone anche svariati appuntamenti sportivi volti a promuovere l'inclusione dei disabili. Così, oltre ai rappresentanti dell'associazione Attiva-Mente e ai ragazzi dell'Acquabike San Marino, in udienza ci sono anche personalità sportive di alto livello. In primis la madrina dell'evento, la pallavolista Tatyana Kosheleva, schiacciatrice del Megavolley Vallefoglia, militante in Serie A. Emozionata ed emozionante sia nel suo discorso di fronte alla Reggenza che a margine dell'udienza, quando ha autografato un pallone da volley su “assist” del presidente di Attiva-Mente, Mirko Tomassoni. E poi altri due big dello sport di ieri e di oggi: l'ex centravanti della nazionale italiana Aldo Serena, che stasera presenterà il suo libro “I miei colpi di testa” e intanto ne regala una copia ai Reggenti. E l'handbiker Giovanni Achenza, due volte bronzo paralimpico a Rio 2016 e Tokyo 2020.

Nel video le parole di Tatyana Kosheleva e Giovanni Achenza

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: