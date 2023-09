"Tuttavia che spettacolo" va in archivio con l'esibizione di Oberburger Con l'esibizione del pilota di mototrial Michele Oberburger si è chiusa la terza edizione di “Tuttavia che spettacolo”, l'evento organizzato da Attiva-Mente in favore dei ragazzi con disabilità.

Una quattro giorni emozionante per “Tuttavia... che spettacolo”, l'evento organizzato dall'associazione sammarinese Attiva-Mente in favore dei ragazzi con disabilità. Giunta alla sua terza edizione, sono state numerose le iniziative proposte dove anche lo sport si è inserito nel migliore dei modi con i suoi valori sani e volti ad abbattere tutte le barriere che ancora esistono nel mondo della disabilità. Dalla mototerapia con Vanni Oddera, passando per il Sittin Volley e le attività in acqua. L'ultima giornata di “Tuttavia che spettacolo” ha avuto due momenti culmine: il primo è stata l'esibizione di Michele Oberburger, pilota di Trial con disturbo dello spettro autistico. Tutto questo però non ha frenato la volontà del ragazzo trentino di praticare una delle specialità più spettacolari del motociclismo sportivo, anche a livello agonistico.

Il secondo, poi, è stato il ricordo a Maurizio Taddei, indimenticabile amico sia di Attiva-Mente che di tutti i sammarinesi. Nel cielo di Serravalle è sorvolato un aereo e sono volati tanti palloncini a forma di cuore, mentre a terra Bryan Toccaceli ha ricordato con affetto la figura di Maurizio. Manifestazione che si è chiusa infine con la Kart Terapia di Niko Tremolada e l'Ape Cross di Luca Cecchetti. “Tuttavia che spettacolo” ha chiuso con un bilancio assolutamente positivo: tante personalità di spicco e tantissimi partecipanti. La volontà ora è quella di organizzare già una straordinaria quarta edizione.

