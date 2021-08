Tutte le emozioni di Perilli, Berti e Di Mari

Alessandra Perilli e Gian Marco Berti sono rientrati a San Marino da Tokyo. I due tiratori hanno fatto la storia della piccola Repubblica portando a casa le prime due storiche medaglie olimpiche per i biancazzurri. Argento nel Mix Trap con la sconfitta arrivata in finale contro la Spagna per un solo piattello, bronzo nel Trap femminile grazie ad una straordinaria Perilli. Sono stati tanti i sammarinesi che hanno accolto i due atleti al Multieventi, all'1.20 di notte. Presenti anche gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, oltre al Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini. Perilli e Berti sono stati omaggiati dal CONS con una gigantografia, fuochi d'artificio e l'accensione del braciere utilizzato per i Giochi dei Piccoli Stati del 2017.