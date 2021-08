Sentiamo Myles Amine

Annunciato, scortato, medagliato, Myles è a San Marino. E' arrivato ieri accolto dal Presidente del Cons Gian Primo Giardi e dal Segretario Generale Eros Bologna. Sorrisi e abbracci per uno degli eroi di Tokyo, in Repubblica per partecipare a "Oltre il Sogno", l'evento voluto dalla Segreteria di Stato per lo Sport per celebrare i medagliati delle Olimpiadi.