SAN MARINO OPEN Tutti in piedi per Fognini

Un Fabio Fognini stellare ha deliziato nel match serale il pubblico sammarinese. Davanti a spalti gremiti l’esperto tennista azzurro ha spazzato via la resistenza dell’argentino Collarini per 6-0 6-1. In precedenza l’altro ex top tennis, David Goffin, ha superato il faentino Federico Gaio.

