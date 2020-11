Tutti negativi i nuotatori sammarinesi rientrati da Livigno

Finalmente arrivano buone notizie per la Nazionale Sammarinese di Nuoto. Arianna Valloni, Loris Bianchi, Giacomo Casadei e il Direttore Tecnico Luca Corsetti sono risultati negativi al tampone sul Covid-19. Ricordiamo che i nuotatori sammarinesi erano saliti il 4 ottobre a Livigno per partecipare alla collegiale d'altura con la Nazionale Italiana. Dopo due settimane in quarantena, i tre ragazzi erano rientrati in Repubblica con un ambulanza della Croce Rossa Sammarinese mentre su un mezzo della Croce Azzurra di Riccione, avevano fatto ritorno Luca Corsetti ed Alice Mizzau.