NUOTO Tutti negativi i nuotatori sammarinesi rientrati da Livigno Arianna Valloni, Loris Bianchi, Giacomo Casadei e il Direttore Tecnico Luca Corsetti sono risultati negativi all'ultimo tampone sul Covid-19

Tutti negativi i nuotatori sammarinesi rientrati da Livigno.

Finalmente arrivano buone notizie per la Nazionale Sammarinese di Nuoto. Arianna Valloni, Loris Bianchi, Giacomo Casadei e il Direttore Tecnico Luca Corsetti sono risultati negativi al tampone sul Covid-19. Ricordiamo che i nuotatori sammarinesi erano saliti il 4 ottobre a Livigno per partecipare alla collegiale d'altura con la Nazionale Italiana. Dopo due settimane in quarantena, i tre ragazzi erano rientrati in Repubblica con un ambulanza della Croce Rossa Sammarinese mentre su un mezzo della Croce Azzurra di Riccione, avevano fatto ritorno Luca Corsetti ed Alice Mizzau.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: