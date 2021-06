Tutto facile per San Marino contro il Grosseto

Tutto secondo pronostico nella sfida tra San Marino e Grosseto, valevole per la terza giornata del campionato di baseball di serie A. La squadra di Doriano Bindi ha confermato tutto il suo potenziale, superando agevolmente la compagine toscana, guidata in panchina da un grande ex, Jairo Ramos. San Marino ha ipotecato gara 1 già alla prima ripresa. Nove battute valide e sette punti segnati, compreso il fuoricampo da tre di Oscar Angulo. Inoltre va aggiunta la prestazione dei lanciatori sammarinesi. Tre riprese per il partente Luca Di Raffaele, due per Mazzocchi e due per Nicola Garbella in una partita chiusa al settimo inning con il punteggio di 12 a 1.

Più equilibrata gara 2, anche se alla fine la squadra di Doriano Bindi ha conquistato la vittoria per manifesta. I due lanciatori partenti, Quevedo per San Marino e Oberto per Grosseto, hanno dominato il primo terzo di gara. Proprio alla terza ripresa arriva il vantaggio sammarinese con le valide di Tromp, Ferrini e Celli. I toscani trovano il pareggio al 4° inning con la valida di Fiorentini che manda a casa base, Biscontri. L'equilibrio resiste fino alla sesta ripresa, quando i vice campioni d'Italia si scatenano nel box di battuta. A mettere il sigillo sulla seconda vittoria della squadra di Bindi, è un lunghissimo fuoricampo da tre punti, firmato Tromp.

San Marino vince 13 a 1 all'ottavo inning. Sesta vittoria consecutiva e primo posto nel girone G, a punteggio pieno.