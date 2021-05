BASEBALL Tutto facile per San Marino contro la Fiorentina Doppia vittoria per la squadra di Doriano Bindi, 19 a 0 in gara 1 e 8 a 0 nella seconda partita

Tutto facile per il San Marino nella prima giornata del campionato di serie A. La squadra di Doriano Bindi ha chiuso con due shutout sulla Fiorentina. In gara 1, la squadra sammarinese si è imposta per 19 a 0 in sette riprese, con 16 valide, tre di Pulzetti, Morresi, Epifano e Ferrini e la vittoria firmata da Garbella. In gara 2, grande prova del lanciatore Quevedo con 13 strike out in appena 5 riprese e vittoria della squadra sammarinese con il punteggio di 8 a 0

