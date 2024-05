PODISTICA Tutto pronto per il Giro del Monte 2024 Undicesima edizione della rievocazione dello storico Giro del Monte e seconda edizione dello Skytrall del monte

Presentata l'undicesima edizione del Giro del Monte. Partenza e arrivo alla Porta del Paese dopo aver percorso 7 chilometri mozzafiato grazie ad un tragitto sempre uguale, ma allo stesso tempo ogni anno sempre più affascinante. L'appuntamento da non perdere è fissato per sabato 18 maggio, partenza alle 18 per la rievocazione dello storico Giro del Monte nato per gioco nei primi anni 70. Presentazione a Palazzo Mercuri alla presenza del Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini, del rappresentante della Giunta di Castello di San Marino Città Secondo Bernardi e dal Vice Presidente della Federazione Atletica Leggera sammarinese Nicola Selva.

Il Presidente della Track & Field Samuele Guiducci ha illustrato le modalità di iscrizione e si è soffermato sia sulle certezze e sulle novità dell'edizione 2024. Per quanto riguarda le certezze, oltre al classico Giro del Monte 7 km, confermato anche lo Skytrail Giro del Monte percorso di Trail Run di 9 km e 450 metri. In questo caso la partenza è alle 16 sempre dalla Porta del Paese. La novità è rappresentata dalla collaborazione con la Federazione Sport Invernali di San Marino la quale attraverso i propri atleti darà una dimostrazione di Skiroll con percorso che partirà da Montecchio per concludersi sempre alla Porta del Paese.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: