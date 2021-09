GIRO DEL MONTE Tutto pronto per il Giro del Monte: il via alle 17

Tutto pronto per il Giro del Monte: il via alle 17.

E' tutto pronto per la partenza del Giro del Monte in programma oggi pomeriggio alle ore 17 dal Piazzale Lo Stradone. L'evento, organizzato dalla Track&Field San Marino, festeggia il cinquantenario dopo la prima edizione corsa nel 1971. Presenti nomi importanti dell'atletica italiana su strada per quanto riguarda la gara competitiva ma sono attesi anche molti semplici appassionati per una manifestazione che è sempre stata sinonimo di aggregazione e divertimento. Iscrizioni ancora aperte fino alle 16.30 nel luogo dove si svolgerà l'evento.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: