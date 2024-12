CELEBRAZIONI Tutto pronto per il Gran Galà dello Sport. Si assegna il premio Atleta dell'Anno Questa sera ore 21 con la presenza dei Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, il gran galà dello Sport sammarinese con Sport Insieme Awards 2024

Questa sera ore 21 con la presenza dei Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, il gran galà dello Sport sammarinese con Sport Insieme Awards 2024. La manifestazione organizzata dal Cons, in collaborazione con la Segreteria di Stato per lo Sport, premia gli sportivi sammarinesi in grado di eccellere durante l’ultima stagione agonistica. Si prospetta una serata ricca di premiazioni e di ospiti illustri. È confermata la presenza di Giovanni Malagò, presidente del Coni, che sarà in visita alla sede del Comitato Olimpico e successivamente prenderà parte alla serata di gala organizzata al Centro Congressi Kursaal ore 21 che si aprirà con l'inno della Repubblica di San Marino alla presenza dei Capi di Stato.

Durante la serata tanti i riconoscimenti che verranno conferiti, con lo spazio dedicato a Parigi 2024, il Concorso Letterario e Giornalistico - nel quale è confermata la presenza del giornalista-opinionista Xavier Jacobelli -, la Fiamma d’Oro, l’emblema con cui il Cons riconosce titoli di straordinaria benemerenza dimostrata in favore dello sport nella Repubblica di San Marino. Tra gli ospiti anche Fabrizio Maffei, noto giornalista italiano. Attesa per conoscere il nome dell’Atleta dell’Anno 2024, premio clou della serata. La cantante francese Kelly Joyce allieterà lo spettacolo, condotto da Palmiro Faetanini e Marina Presello, con intervalli musicali.

