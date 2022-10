PODISTICA Tutto pronto per la 5Km Smoe Run Partenza e arrivo all'Outlet San Marino

Tutto pronto per la 5Km Smoe Run.

Domani mattina con partenza e arrivo al San Marino Outlet di Rovereta la nuova podistica organizzata dalla Track&Field gara su strada Nazionale Fidal denominato 5Km Run Smoe. Partenza fissata alle ore 10 Un percorso pianeggiante breve adatto a tutti che si snoderà in zona tra Dogana e Rovereta. Possibilità per gli atleti di vedersi registrato il proprio Personal Best Time e la Federazione sammarinese monitorerà con attenzione i tempi su questa distanza dei giovani sammarinesi in particolare l’atleta biancoazzurro che centrerà il primo record, fino ad ora mai registrato, sui 5 km su strada. La gara è aperta ad atleti, semplici amatori e famiglie.

