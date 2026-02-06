Tutto pronto per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina

Quella di questa sera sarà la prima cerimonia d'apertura della storia delle Olimpiadi policentrica. I riflettori di Milano-Cortina saranno accesi, non solo sul Meazza, dove si svolgerà lo show principale, al quale assisteranno anche i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accompagnati dal Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, dal presidente del Cons, Christian Forcellini e dal Segretario Generale Eros Bologna. La luce dei Giochi sarà anche su luoghi simbolo di questa edizione: Cortina, Livigno, Predazzo, la Valtellina e la Val di Fiemme, con la presenza di due bracieri accesi rispettivamente a Milano e a Cortina d’Ampezzo. Si prepara anche l'Italia, che dovrà affrontare la sfida organizzativa e quella sportiva. Il presidente Mattarella ha incontrato al villaggio olimpico gli atleti azzurri:

"La prima competizione - ha detto il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella - con se stesse, con se stessi, con i propri limiti, per superarsi, per migliorarsi e poi c'è affianco quella con gli altri partecipanti"

Per San Marino l'attenzione sarà anche su Livigno che ospiterà le competizioni olimpiche di freestyle e snowboard, dove, questa sera, sfilerà la delegazione sammarinese con il suo atleta Rafael Mini, accompagnato dal capo missione Gian Luca Gatti e il tecnico Stefano Sentieri. Livigno si prepara ad essere protagonista. Non sfugge l'importante dispiegamento di forze dell'ordine per garantire la sicurezza. Sono tanti i corpi militari che svolgono servizio in questo periodo. Qui a Livigno, durante le Olimpiadi, saranno assegnate 26 medaglie d'oro. Le gare si svolgeranno al Mottolino Snow Park e all'Aerials & Moguls Park, un fulcro dello sport.

I suoi 1816 metri, il clima secco, le temperatura molto basse e suoi paesaggi ricordano l'altopiano tibetano, da qui il soprannome di "Piccolo Tibet". Ma Livigno è anche tanto sci con 115 km di piste, 30 km per il fondo, 3200 km per bike e 1500 km di trekking. Questa sera anche il Titano sarà protagonista, l'appuntamento per seguire la cerimonia d'apertura è al Loft di Dogana, per applaudire Rafael Mini e la bandiera San Marino nella sfilata dentro un avvenimento di una portata mondiale. Livigno e San Marino unite proprio dal suo giovanissimo atleta, che in pista allo Stelvio Ski Center di Bormio nelle giornate del 14 e 16 febbraio, sarà impegnato rispettivamente nelle gare di slalom gigante e slalom speciale. Milano-Cortina riaccende il sogno olimpico, nel quale esserci è spesso più importante di vincere. Un sogno che si tocca e si vive, magari anche con un po' di speranza, ricordando le Olimpiadi antiche che fermavano le guerre, univano i popoli. E magari questo sentimento olimpico oggi lo si vive ancora forte, sentendosi parte dell'evento.







