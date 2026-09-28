Udienza Giochi del Mediterraneo, Fabbri: "Ci lascia un patrimonio di esperienza indescrivibile"

Ad accompagnare la delegazione dei Giochi del Mediterraneo in udienza dai Capitani Reggenti c'era anche il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri: "Si torna con un grandissimo patrimonio di esperienza che è indescrivibile, perché è un percorso nel quale tutti i ragazzi hanno veramente dimostrato impegno, dedizione e grandissimo attaccamento alla bandiera della Repubblica di San Marino. Si torna con delle medaglie, è stata una delle esperienze e anche delle edizioni più ricche di medaglie, ma io credo che il patrimonio che ci lascia la partecipazione a un evento tanto importante quanto difficile da affrontare, se non altro perché erano presenti tante grandi nazioni, sia qualcosa che va ben al di là dei grandissimi risultati sportivi che abbiamo ottenuto con queste medaglie. Oggi idealmente c'è la riconsegna della bandiera, io credo che la spedizione sia stata un'esperienza unica, ma che vada veramente al di là di ogni più rosea delle aspettative".







