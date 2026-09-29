SPORT E ISTITUZIONI Udienza Giochi del Mediterraneo, Frisoni e Dall'Olmo: "Ori ricompensa per il lavoro fatto" Il duo delle bocce è stato grande protagonista a Taranto 2026 con un successo nell'individuale e uno di coppia

L'udienza dai Capitani Reggenti celebra la delegazione di San Marino ai Giochi del Mediterraneo. Dove a spiccare sono state le bocce e, in particolare, il portabandiera Jacopo Frisoni, che ha vinto l'oro sia nel singolare che in coppia con Enrico Dall'Olmo: "Si chiude veramente un bel cerchio, una bella esperienza, fantastica, anche perché ho avuto l'onore di poter fare la porta bandiera e oggi riconsegniamo la bandiera e qualche medaglia in più. Due ori nella stessa edizione era forse inimmaginabile: quello più sorprendente secondo me è stato quello in coppia, ma non perché non potevamo arrivarci, anzi c'eravamo andati vicini già in passato, ma per come è arrivato, per il lavoro che abbiamo fatto insieme con Enrico da tanti anni. Quindi è stato quello che ho sentito di più".

Bocce sammarinesi che, nel frattempo, si godono anche l'argento di Santolini e Francioni agli Europei Juniores, nel doppio maschile: "Sia io che Stella Paoletti seguiamo il settore giovanile - spiega Frisoni - poi dopo portiamo i nostri giovani a Marco Cesini, che è il CT della nazionale giovanile e sa guidarli al meglio. Quindi ci sono tutti i migliori presupposti per far bene anche in futuro".

"Ci credevo perché ci avevamo lavorato tanto - aggiunge Enrico Dall'Olmo - e quindi è la giusta ricompensa per il lavoro che abbiamo svolto tutti insieme. Le bocce una certezza? Sì, diciamo che ci proviamo. Non sempre è facile, come dico sempre il buco nero è sempre dietro l'angolo, quindi dobbiamo stare sempre alti con la guardia".

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