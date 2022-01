L’assemblea della Federazione Sammarinese Tennis ha eletto ieri il consiglio federale in carica per il triennio 2022-2024. Christian Forcellini è stato confermato alla presidenza. Insieme a lui, nel direttivo, siedono Filippo Francini, Elia Santi, Gian Carlo Manuzzi, Sergio Pasolini, Roberto Pellandra e Cristina Carattoni. Stefano Pazzini è stato eletto come rappresentante dei settori beach tennis e padel.

Nel video l'intervista al presidente Forcellini