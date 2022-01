TENNIS Ufficiale: dal 8 al 14 agosto gli Internazionali di Tennis di San Marino La conferma arriva direttamente da Christian Forcellini, confermato alla presidenza per il sesto mandato consecutivo

L’assemblea della Federazione Sammarinese Tennis ha eletto ieri il consiglio federale in carica per il triennio 2022-2024. Christian Forcellini è stato confermato alla presidenza. Insieme a lui, nel direttivo, siedono Filippo Francini, Elia Santi, Gian Carlo Manuzzi, Sergio Pasolini, Roberto Pellandra e Cristina Carattoni. Stefano Pazzini è stato eletto come rappresentante dei settori beach tennis e padel.

Nel video l'intervista al presidente Forcellini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: