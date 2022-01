NUOTO Ufficiale: il 19 e 20 febbraio Meeting del Titano In gara al Multieventi, tutti i migliori nuotatori azzurri

Ufficiale: il 19 e 20 febbraio Meeting del Titano.

La Federazione Sanmarinese Nuoto in accordo con la Federazione Italiana ha ufficializzato l'organizzazione del 19° Meeting del Titano – 8° Gran Prix d'inverno in programma al Multieventi, sabato 19 e domenica 20 febbraio. Al via ci saranno tutti i migliori nuotatori azzurri, da Gabriele Detti a Matteo Lamberti, da Marco Orsi a Matteo Rivolta. In vasca anche il meglio del nuoto sammarinese, a cominciare da Arianna Valloni, Loris Bianchi e Giacomo Casadei.

