CICLISMO Ufficiale: il Tour de France 2024 passerà a San Marino

Ufficiale: il Tour de France 2024 passerà a San Marino.

La notizia era nell'aria, adesso arriva l'ufficialità attraverso il sito del Tour de France. La prima tappa della Grande Boucle 2024 passerà anche per San Marino. Il 29 giugno, la prima tappa da Firenze a Rimini di 205 km con un dislivello di 3700 metri transiterà sulle strade della Repubblica. San Marino diventa così il 14 paese ad ospitare la più grande corsa a tappe del mondo. La frazione prevede l'ingresso sul Titano a Chiesanuova per scendere a Fiorentino per poi salire fino a San Marino Città e poi la discesa lungo la superstrada per raggiungere l'arrivo a Rimini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: