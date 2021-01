TENNIS TAVOLO Ufficiale: la stagione comincia il 16 gennaio Esordio a Roma per la Juvenes San Marino

Ufficiale: la stagione comincia il 16 gennaio.

La Federazione Italiana Tennis Tavolo ha ufficializzato l'inizio dei Campionati Nazionali a squadre per la stagione 2020 - 2021. Si tratta di un girone di sola andata con tre incontri casalinghi e quattro in trasferta, tutti i mach saranno giocati a porte chiuse senza pubblico. La Juvenes San Marino, che partecipa al campionato di serie A2, esordirà sabato 16 gennaio a Roma contro una delle squadre favorite per la promozione, mentre la squadra di serie C1 maschile sarà impegnata sempre sabato pomeriggio a Senigallia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: