TARANTO 2026 Ufficializzata la delegazione di San Marino per i Giochi del Mediterraneo Giovedì 6 agosto l'udienza a Palazzo Valloni con i Capitani Reggenti

Ufficializzata la delegazione di San Marino per i Giochi del Mediterraneo.

È pronta a partire la spedizione del San Marino Team verso Taranto, dove dal 21 agosto al 3 settembre si svolgeranno i XX Giochi del Mediterraneo. Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese sarà presente con una delegazione composta da 29 atleti – 16 donne e 13 uomini – impegnati in 11 discipline sportive, affiancati da tecnici, accompagnatori e staff medico e organizzativo, per un totale di 42 componenti. Atletica leggera, bocce, ciclismo, ippica, nuoto, nuoto pinnato, tennis, tennis tavolo, tiro a segno, tiro a volo e tiro con l’arco saranno le discipline attraverso le quali gli atleti sammarinesi saranno chiamati a rappresentare il Paese nella ventesima edizione della manifestazione.

Atletica Leggera: Gasparelli Alessandra, Gasperoni Alessandro, Sansovini Francesco.

Attività Subacquee: Fratti Sofia, Sansovini Camilla.

Ciclismo: Chiarucci Andrea, Venerucci Valentina.

Ippica: Conti Nicole.

Nuoto: Casadei Giacomo, Ceccaroni Ilaria, Gregoroni Margherita, Rebosio Alessandro.

Bocce: Dall'Olmo Enrico, Frisoni Jacopo, Paoletti Giada, Paoletti Stella.

Tennis: Alletti Silvia.

Tennis Tavolo: Giardi Federico, Mongiusti Mattias, Morri Chiara, Ragni Lorenzo.

Tiro a Segno: Gasperoni Marco, Riccardi Agata Alina.

Tiro a Volo: Berti Gian Marco, Perilli Alessandra, Rigoni Simone, Tonini Martina.

Tiro con l'Arco: Cesarini Giorgia, Pruccoli Maria Kristina.



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