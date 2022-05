Ufficializzato il calendario della Coppa di Campioni

La Wbsc Europe ha ufficializzato il calendario dell'European Champions Cup, in programma al stadio “Rhenaue” di Bonn dal 7 all’11 giugno. Otto le formazioni al via: L&D Amsterdam (Olanda), Draci Brno (Rep. Ceca), Voith Heidenheim (Germania) e Parmaclima nel girone A: Arrows Ostrava (Rep. Ceca), Capitals Bon (Germania), San Marino e Neptunus Rotterdam (Olanda) nel girone B.

L’Italia sarà rappresentata nella più prestigiosa competizione dal Parma di Gianguido Poma, campione d’Europa in carica e dal San Marino Baseball, vincitore dell’ Italian Series 2021. Al via anche due rappresentanti di Olanda, Germania e Repubblica Ceca. La formazione emiliana ha tra l’altro il primato dei trofei europei conquistati, ben 14, seguita dal Rotterdam a 10. Tre le vittorie di San Marino, l’ultima nel 2014. Parma debutterà martedì 7 giugno contro Brno, mentre San Marino se la vedrà subito con il Neptunus Rotterdam. Le prime due classificate, il 10 giugno disputeranno le semifinali (alle 15 e alle 19). L’11 giugno alle 15 è in programma la finale per il bronzo, alle 19 la finalissima.