BASEBALL Ufficializzato il calendario della Coppa di Campioni San Marino debutterà il 7 giungo a Bonn contro gli olandesi del Neptunus Rotterdam

Ufficializzato il calendario della Coppa di Campioni.

La Wbsc Europe ha ufficializzato il calendario dell'European Champions Cup, in programma al stadio “Rhenaue” di Bonn dal 7 all’11 giugno. Otto le formazioni al via: L&D Amsterdam (Olanda), Draci Brno (Rep. Ceca), Voith Heidenheim (Germania) e Parmaclima nel girone A: Arrows Ostrava (Rep. Ceca), Capitals Bon (Germania), San Marino e Neptunus Rotterdam (Olanda) nel girone B.

L’Italia sarà rappresentata nella più prestigiosa competizione dal Parma di Gianguido Poma, campione d’Europa in carica e dal San Marino Baseball, vincitore dell’ Italian Series 2021. Al via anche due rappresentanti di Olanda, Germania e Repubblica Ceca. La formazione emiliana ha tra l’altro il primato dei trofei europei conquistati, ben 14, seguita dal Rotterdam a 10. Tre le vittorie di San Marino, l’ultima nel 2014. Parma debutterà martedì 7 giugno contro Brno, mentre San Marino se la vedrà subito con il Neptunus Rotterdam. Le prime due classificate, il 10 giugno disputeranno le semifinali (alle 15 e alle 19). L’11 giugno alle 15 è in programma la finale per il bronzo, alle 19 la finalissima.

