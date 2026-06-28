Ugolini: "Lavoriamo per elevare la competitività del nostro evento. Puntiamo a farlo diventare E1"

Giovanni Ugolini Presidente FESAT :" Siamo molto soddisfatti di un evento che sta crescendo anno dopo anno. Questa terza edizione è la prima organizzata come (Federazione Sammarinese Taekwondo e questo ci inorgoglisce ancora di più. Stiamo lavorando per farlo crescere ulteriormente ottenendo punti Ranking che ci permetterebbero di elevarlo a livello Europeo portandolo ad essere un E1" .









