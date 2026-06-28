TAEKWONDO 2026 Ugolini: "Lavoriamo per elevare la competitività del nostro evento. Puntiamo a farlo diventare E1" Il Presidente della Festat Giovanni Ugolini si dichiara molto soddisfatto del terzo open di Taekwondo di San Marino ma si guarda al futuro con la possibilità concreta di renderlo internazionale

Giovanni Ugolini Presidente FESAT :" Siamo molto soddisfatti di un evento che sta crescendo anno dopo anno. Questa terza edizione è la prima organizzata come (Federazione Sammarinese Taekwondo e questo ci inorgoglisce ancora di più. Stiamo lavorando per farlo crescere ulteriormente ottenendo punti Ranking che ci permetterebbero di elevarlo a livello Europeo portandolo ad essere un E1" .



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