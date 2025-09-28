TV LIVE ·
Ugolini: "Sono molto contento di essere tornato a casa"

Presentato il roster della Pallacanestro Titano. Tra i grandi ritorni c'è quello dell'esterno Pietro Ugolini

di Lorenzo Giardi
28 set 2025
Intervista a Pietro Ugolini
Come lo vogliamo chiamare? Un grande ritorno?

Pietro Ugolini Pallacanestro Titano :"Sì, sono molto contento di essere tornato a casa. È sempre bello giocare qui, avevo voglia. Speriamo vada bene, sono carico"

Quale gruppo hai ritrovato? "Conoscevo tutti i ragazzi di San Marino e dintorni. Un bel gruppo, sono molto contento. Speriamo di trasmettere anche l'energia che abbiamo in campo".

Hai avuto altre esperienze a lontano da San Marino. Cosa puoi portare a questo gruppo? "Questi ultimi anni ho avuto la fortuna di essere in grandi squadre. Ho avuto anni che giro l'Italia per giocare. Cerco di portare un po' di professionalità e di serietà. Cerco di far appassionare l'ambiente perché è il mio obiettivo principale. La Serie C va presa come? Al momento di fare il meglio possibile. Le aspettative sono tante. Non è facile, è un campionato difficile. Vogliamo provare a vincere il campionato. Non è una cosa facile e ci vuole l'aiuto del pubblico. Ci vuole anche uno sforzo extra da parte nostra"




