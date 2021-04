VOLLEY Ultima di campionato per la Titan Services Domani sera alle 20.30 al Pala Casadei contro il Rubicone

Ultima di campionato per la Titan Services.

Domani sera alle 20.30, al Pala Casadei di Serravalle, la Titan Services chiude la stagione con il derby contro la Sab Heli Rubicone. L’obiettivo per il sestetto di Stefano Mascetti è quello di evitare l’ultimo posto nel girone, anche se a causa della pandemia, la Federazione italiana ha bloccato le retrocessioni e quindi San Marino anche il prossimo anno giocherà in serie B. In classifica San Marino occupa il penultimo posto con 6 punti, davanti proprio al Rubicone con 5.

