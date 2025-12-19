Ultimi impegni del 2025 per basket e volley

Si chiude con l'anticipo sul campo del Cesena, il 2025 della Titan Services nel campionato di serie D. La squadra di Stefano Sarti, dopo la vittoria contro Santarcangelo nel derby di sabato scorso al PalaCasadei di Serravalle, cercherà continuità anche in trasferta contro una squadra che sta attraverso un momento positivo. Le Titane sono chiamate a un prestazione di livello per poter chiudere nel migliore dei modi.

La Titan Services occupa con 13 punti il quarto posto in classifica a un punto dalla coppia Alfonsine - Mattei Ravenna. Al comando c'è la Vtr Rimini con 20 punti. Cesena è nella parte bassa della graduatoria con 9 punti. Si gioca alle 20:30 Dopo tre sconfitte consecutive (due delle quali al tie-break) con Loreto, Osimo e Castelferretti, la Gemini Med ha l’occasione di chiudere bene l’anno affrontando in casa il Montorio Teramo, compagine che per ora ha raccolto solo tre punti in classifica. Al PalaCasadei si gioca dalle 17:30 di sabato pomeriggio. In classifica i Titani sono al quinto posto con 19 punti insieme al Cavallino 4 Torri Ferrara.

Il 2025 della Pallacanestro Titano si chiude in casa alla palestra di Acquaviva. Il quintetto sammarinese va alla ricerca di una vittoria dopo la sconfitta di misura dello scorso turno di campionato contro Porto Sant'Elpidio per 65-64. Sul Titano sale Pisaurum Pesaro reduce a sua volta da un successo di un punto con Jesi per 67-66. Classifica alla mano i sammarinesi sono a quota 8 punti in un gruppetto di quattro squadre, Pesaro è davanti di una vittoria. Palla a due alle 18:30 alla palestra di Acquaviva.







