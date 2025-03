SPECIAL OLYMPICS Un'accoglienza Speciale per i campioni sammarinesi E' rientrata a San Marino la delegazione biancazzurra degli Special Olympics, dopo la grande esperienza ai Mondiali Invernali di Torino condita da una medaglia e da ottime prestazioni. Al CONS presenti anche i Capitani Reggenti, ad applaudire gli atleti.

L'emozione e la felicità che traspare dai volti di Stefano Gianessi, Ruggero Marchetti e Sara Valentini valgono più di ogni posizione nel medagliere. La delegazione di San Marino ha fatto rientro sul Titano dopo la splendida esperienza ai Mondiali Invernali Special Olympics di Torino. Ad accoglierli gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, il Segretario di Stato agli Affari Interni Andrea Belluzzi, il vice-presidente e il segretario generale del CONS Marco Giancarlo Rossini ed Eros Bologna, il presidente della Federazione Sammarinese Sport Speciali Filiberto Felici. Con loro i familiari e gli altri atleti “speciali”, in una domenica da ricordare.

San Marino chiude questi mondiali con la straordinaria medaglia d'oro conquistata da Stefano Gianessi nello sci alpino e dalle ottime prestazioni fatte registrare da Ruggero Marchetti – sempre nello sci – e da Sara Valentini, nella corsa con le ciaspole. A Torino ha vinto l'uguaglianza e l'amicizia, e lo sport è stato veicolo di un'edizione dai grandi numeri. Che si è chiusa con una doppia cerimonia a Torino e al Sestriere: l'occasione per darsi appuntamento tra due anni in Cile, per i Mondiali di Santiago. Quelli invernali, invece, torneranno nel 2029 in Svizzera.

