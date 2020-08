BASEBALL Un'altra tripletta per San Marino I Titani battono Godo (9-0) anche in Gara 3

Un'altra tripletta per San Marino.

La tripletta è servita senza suspance o imbarazzi. Per evitare i problemi della prima parte di gara 2, questa volta San Marino aggredisce il match e comincia subito forte. I lanciatori non concedono punti a Godo, le valide totali sono 7 con un paio a testa per Celli e Caseres e menzione obbligatoria per Reginato che con un fuoricampo da 2 punti ha spaccato la partita al primo inning.

Al secondo i lanci del partente ospite, Piumatti, concedono tre basi ball consecutive a Di Fabio, Pulzetti e Avagnina. La rimbalzante di Celli con errore della difesa da il terzo e il quarto punto sammarinese. Titani poi a valanga: doppio di Garbella per il 5-0, Caseres per il 6-0. Godo nei successivi tre inning non arriva in base. Intanto San Marino continua a macinare punti. Un singolo interno di Caseres vale il 7-0, mentre la base ad Albanese porta automaticamente l'8-0. Che poi diventa 9-0 arriva grazie ad una volata di sacrificio di Monello.



San Marino festeggia con la presenza in campo contemporanea dei due classe 2004, Ercolani e Beccari, quest'ultimo alla sua seconda valida nella massima serie. Un buon viatico per arrivare al superscontro con Bologna (mercoledi gara1 al Falchi), o prima vera prova di forza tra chi in questo inizio di campionato ha dimostrato di avere qualcosa o forse più di qualcosa in più della concorrenza. Campioni d'Italia guidano la graduatoria con 9 vittoria (ultima tipletta ai danni di Collecchio), appena una in più di San Marino che di vittorie ne ha collezionate 8. Nell'altro match Parma in rimonta cede la prima a Macerata, poi vince gara2 e gara3.

Roberto Chiesa

