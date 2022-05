GIOCHI DEI PICCOLI STATI Un anno ai Giochi di Malta 2023 E' partito il conto alla rovescia per i Giochi dei Piccoli Stati di Malta 2023: oggi mancano esattamente 365 giorni alla cerimonia d'apertura del prossimo 28 maggio.

L'isola dei Cavalieri è pronta ad ospitare per la terza volta i Giochi dei Piccoli Stati d'Europa: dopo il 1993 e il 2003, Malta tornerà protagonista la prossima estate – nel 2023 – per la manifestazione riservata alle nazioni del Vecchio Continente con una popolazione inferiore al milione di abitanti. Quelli di Andorra nel 2021 sono stati i primi Giochi – dalla loro fondazione nel 1985 – a non essere stati disputati, a causa della pandemia. Così l'edizione di Montenegro 2019 è stata l'ultima, in ordine di tempo. Malta, però, è pronta: oggi mancano esattamente 365 giorni alla cerimonia d'apertura fissata per il prossimo 28 maggio. Quella di chiusura, invece, è in programma il 3 giugno.

La macchina organizzativa è già partita e i preparativi per i Giochi sono cominciati, come confermato dal presidente del Comitato Olimpico Maltese Julian Bonello durante la presentazione. Dieci le discipline previste: atletica leggera, basket, judo, vela, tiro a segno, squash, nuoto, tennis, tennis tavolo e – per la prima volta – il rugby a sette. La delegazione sammarinese punta a migliorare i risultati precedenti – già ottimi, a dir la verità - ottenuti nell'isola: nel '93 arrivarono 13 medaglie (2 ori, 6 argenti e 5 bronzi), nel 2003 ben 25 (6 ori, 10 argenti, 9 bronzi) per una delle migliori prestazioni in “trasferta”.

