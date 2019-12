APPUNTAMENTO DA NON PERDERE Un anno di Sport 2019: la redazione sportiva ripercorre i 12 mesi dello sport sammarinese Altri 12 mesi intensi per lo sport sammarinese che rivivremo domani ore 19.45 su San Marino RTV

Un anno di Sport 2019: la redazione sportiva ripercorre i 12 mesi dello sport sammarinese. Dal ritorno del Giro d'Italia sul Titano, ai Giochi dei Piccoli Stati d'Europa per la prima volta organizzati dal Montenegro, alla seconda edizione dei Giochi Olimpici Europei di Minsk, ai Mediterranean Beach Games di Patrasso, passando per i podi di Alessandra Perilli, all'impresa di Stella Paoletti vice campione del mondo di Bocce. Altri 12 mesi intensi per lo sport sammarinese che rivivremo domani ore 19.45 su San Marino RTV 2019.

Siamo stati Campioni del Mondo veterani Pesca Sportiva. Ci siamo andati ad un soffio con Stella Paoletti ai Mondiali di Bocce a Tucuman in Argentina. Abbiamo superato a pieni voti due eventi internazionali di livello altissimo, come il Giro d'Italia. Il 19 maggio sotto al diluvio la nona tappa cronoscalata Riccione – San Marino. A giugno le fasi finali dell'Europeo Under 21 con 3 partite giocate al San Marino Stadium dalla Croazia contro Romania, Francia e Inghilterra. Le trasferte: con i Giochi dei Piccoli Stati d'Europa disputati in Montenegro per la prima volta. A Minsk in Bielorussia per i Giochi Olimpici Europei, a Patrasso Grecia per i Mediterranean Beach Games. A tutto ciò aggiungiamo la solita immensa Alessandra Perilli già qualificata per Tokyo 2020 così come l'Atleta dell'Anno 2019 Amine Mularoni anche lui con il pass in tasca per la prossima olimpiade. Quasi inutile ricordare il solito bagno di folla per il Rally Legend in questa stagione impreziosito dalla presenza del pilota americano Ken Block. Questa è una piccola sintesi di quello che vedrete condensato in 65 minuti domani sera ore 19.45 su San Marino Rtv. Un appuntamento da non perdere per rivivere le emozioni che ha regalato lo sport sammarinese in questi 12 mesi che ci stanno lasciando.



