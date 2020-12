Un Anno di Sport 2020 stasera ore 19.45

Un anno di sport 2020

È stato un 2020 difficile per tutti. Forse molti di voi non vedono l'ora che finisca e il countdown è finalmente iniziato. Mancano pochi giorni al termine di questi 12 mesi che ci hanno provato e segnato. È stato un anno molto complicato anche dal punto di vista sportivo. Sono state cancellate tutte le manifestazioni più importanti a cominciare dalle Olimpiadi che dovrebbero, ancora non si ha l'ufficialità, disputarsi nel luglio 2021. I Giochi dei Piccoli Stati che si sarebbero dovuti disputare nel 2021 ad Andorra ed invece sono slittati a Malta nel 2023. L'unica manifestazione internazionale si è disputata a gennaio, prima dell'inizio della pandemia con i Giochi Invernali della Gioventù. È stato un anno che si è portato via 3 campionissimi come Kobe Bryant, deceduto a causa di un incidente con il suo elicottero, Diego Armando Maradona, morto per un attacco cardiaco a 60 anni, e Paolo Rossi, il ragazzo del goal di Spagna 82. Ma anche la Repubblica di San Marino è stata colpita da gravi lutti come la scomparsa dello storico Segretario Generale della FSGC Luciano Casadei, del Navigatore di Rally Silvio Stefanelli, e del giovanissimo ciclista Michael Antonelli.







È stato un anno molto particolare anche per la nostra Redazione Sportiva, che nonostante i rischi ha sempre lavorato ogni giorno per portare nelle vostre case tutto quello che è accaduto in questo 2020. I due pareggi storici della Nazionale sammarinese con Liechtenstein e Gibilterra, e il pianto in diretta di Dante Rossi. La Nazionale di Futsal capace per la prima volta di qualificarsi nel proprio girone e accedere al turno play off di qualificazione agli Europei. Myles Amine Mularoni medaglia d'argento agli Europei di lotta di Roma categoria 86 kg. Alessandra Perilli sempre protagonista in Coppa del Mondo di Tiro a volo. Poi i motori con il Rally Legend, il Rally di San Marino, il passaggio posticipato ad ottobre della Mille Miglia. Il doppio appuntamento con il Motomondiale a Misano. Le Coppe Europee con le squadre sammarinesi impegnate in Champions ed Europa League. La San Marino Academy con la promozione in Serie A della squadra femminile e le sfide con le grandi Milan, Juventus.

Tutto questo e molto altro in "Anno Di Sport 2020" a cura della Redazione Sportiva di San Marino RTV, regia di Enrico Bellofiore.