Un anno di sport 2021: ”3 medaglie, uno scudetto e tante emozioni”

Sono stati 12 mesi strepitosi per lo sport sammarinese. Grande spazio alle Olimpiadi di Tokyo e le 3 medaglie storiche. Lo scudetto del baseball e tante altre emozioni e storie che la Redazione Sportiva racconta nello speciale “Un anno di sport 2021” in onda domenica 26 dicembre ore 20.45.

Rivivremo alcuni dei 72 servizi più significativi che la troupe inviata a Tokyo ha spedito dalla capitale nipponica per portare nelle case dei sammarinesi le grandi gioie olimpiche. Dalla cerimonia inaugurale, all’Acquatics Centre con Arianna Valloni, lo stadio del Judo con Paolo Persoglia, la festa di Asaka con i fuoriclasse sammarinesi Perilli - Berti, al Makuhari Messe Hall teatro della lotta libera con Myles Amine Mularoni bronzo olimpico categoria 86 Kg . Ed ancora la straordinaria accoglienza riservata alla delegazione sammarinese e ai suoi medagliati al loro ritorno in Repubblica.

Non solo Tokyo ma ovviamente anche tutti gli altri eventi che hanno caratterizzato questo straordinario, dal punto di vista sportivo, 2021. Il baseball laureatosi campione d’Italia a distanza di 8 anni. Poi il calcio sammarinese e il ritorno del San Marino calcio con la denominazione di Victor San Marino. I motori con il motomondiale, la ricorrenza del ventennale del primo mondiale vinto da Manuel Poggiali, il sempre attesissimo Rally Legend.

Ce n'é davvero per tutti i gusti per restare incollati su San Marino RTV domenica 26 dicembre ore 19.45 per rivedere tutte le fantastiche gioie che ci ha riservato lo sport in questo 2021. Una trasmissione della Redazione Sportiva di San Marino RTV. Un anno di sport 2021 un appuntamento assolutamente da non perdere.