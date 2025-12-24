Un anno di Sport 2025: la regina è sempre Alessandra

Altro anno da assoluta protagonista dello Sport sammarinese per Alesandra Perilli. La campionessa di Tiro a Volo strappa la medaglia di bronzo in Coppa del Mondo a Cipro, la Champions League di Trap in coppia con Martina Tonini e l'argento mondiale Mixed Team di Atene in coppia con Giammarco Berti, ed ancora l'argento in Coppa del Mondo in Qatar.

Alessandra è la regina dello Sport sammarinese ma ci sono altre sei donne che si sono distinte in questo 2025: Jasmine Verbena nel nuoto artistico, Stella Paoletti nelle bocce, Kristina Pruccoli nel Tiro con l'Arco ha realizzato il nuovo record del mondo, Matilde Terenzi nei Roller per lei un argento in Corea tappa del circuito World Skate, Agata Alina Riccardi nel Tiro a Segno 5 medaglie d'oro per lei ai campionati italiani, e Alessandra Gasparelli atletica leggera Donne al comando in questo 2025.

Le squadre dell'anno sono senza dubbio la Virtus, i neroverdi di Acquaviva vincono tutto quello che c'è da vincere: Scudetto, Coppa Titano e Supercoppa sammarinese, e il San Marino Baseball Campione d'Italia per la settima volta. L'evento dell'anno tra fine maggio e inizio giugno con le 31 medaglie vinte dalla delegazione sammarinese ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra. Menzioni particolari per le squadre di Volley sammarinesi grandi protagoniste agli Europei Small Country Association. Poi ancora tanto da vedere in questi straordinari 12 mesi di Sport sammarinese come gli eventi ciclici: Open San Marino di Tennis, il Rally Legend, la MotoGp di Misano, gli impegni europei dei club e delle Nazionali. Un film pieno di emozioni e di coinvolgimento.

Lo sport protagonista Domenica 28 dicembre ore 19.45 su San Marino RTV.









