“Un assist per la pace”. Al Multieventi pomeriggio di sport e solidarietà

Una partita tiratissima con il punteggio sempre in equilibrio fino al termine dei quattro tempi da 7 minuti. Ha trionfato la squadra bianca del coach Daniela Veronesi per 20-19 sulla squadra azzurra coach Gabriella Rossi. Un pomeriggio di sport e solidarietà, nell'ambito della manifestazione “Tuttavia che Spettacolo” dedicata ad “un Assist per la Pace” basket in carrozzina dove dagli organizzatori, Mirko Tomassoni e Gloria Valentini di Attiva – Mente, agli ospiti hanno trionfato tutti. Le squadre formate da personaggi noti maschili e femminili dello sport, della società civile sammarinese e dagli ospiti con o senza disabilità. Un momento sportivo e culturale che ha dato il via alla manifestazione voluta per evidenziare l'importanza di valori come la condivisione, l'inclusione e la pace. Sul parquet dicevamo, volti noti come l'ex attaccante ex Lazio Sergio Floccari, il centrocampista ex Juventus, Roma e Bologna Matteo Brighi, il portiere della Nazionale sammarinese Elia Benedettini, e la medaglia d'argento olimpica Gian Marco Berti. Autrice di 4 canestri consecutivi l'atleta della Nazionale Afgana di basket in carrozzina fuggita dal sistema politico talebano Rahimi Mulkara. Al termine premi per tutti i partecipanti di un pomeriggio di grande solidarietà.

Tra gli ospiti il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini, il Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi, il Presidente del Cons Gian Primo Giardi, Bryan Toccaceli, Suor Letizia Guerra Responsabile del Centro Accoglienza "Casa Marco Simoncelli", e la Dottoressa Laura Viola Primario Reparto di Pediatria dell'Istituto per la sicurezza sociale della Repubblica di San Marino