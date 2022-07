ORANO2022 Un brindisi a tutto il San Marino Team

Quella appena trascorsa è stata l'ultima notte orana per gran parte della delegazione che oggi rientra a San Marino. Il Presidente del Cons ha voluto brindare al bronzo conquistato da Gian Marco Berti qualche ora prima e ne ha approfittato per un momento informale di saluto e di considerazioni. Atleti e dirigenti intorno ad un tavolo per raccontare ciascuno il proprio Mediterraneo all'interno di un Team, il San Marino Team, che ancora una volta chiude un'edizione frullando record, sentimenti e amicizie.

Nel video l'intervista a Anna Lisa Ciavatta (Capo Missione Orano 2022)

