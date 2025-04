Un cippo per De Coubertin: San Marino ricorda il fondatore delle Olimpiadi moderne

Un cippo in memoria del barone Pierre de Coubertin. In occasione della Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, celebrata dall'Onu ogni 6 aprile, San Marino ha omaggiato il fondatore delle Olimpiadi moderne. Il cippo è stato posato all'ombra della tribuna nord del San Marino Stadium, proprio nella via intitolata al barone nel 2023. All'inaugurazione sono intervenuti il segretario generale del Cons, Eros Bologna, e i tre soggetti promotori dell'iniziativa: la Giunta di Castello di Serravalle, il Comitato nazionale Fair play, col presidente Gian Battista Silvagni, e il Comitato sammarinese Pierre De Coubertin, con la presidente Maria Rita Morganti che ha auspicato che il cippo diventi il cuore del Polo sportivo di Serravalle.