Un concorso letterario e giornalistico per raccontare lo spirito olimpico di San Marino

Sport è cultura, così il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese ha pensato a un'iniziativa che dia risalto alle imprese sportive attraverso il racconto. Il Cons, con il sostegno del Congresso di Stato e il coinvolgimento della Consulta per l'Informazione e dell'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva, intende favorire la produzione letteraria di contenuto sportivo e agevolare gli studi specializzati in materia di sport legati al territorio nella prima edizione del Concorso letterario e giornalistico sul tema "Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino", riservato ai cittadini residenti nella Repubblica e delle comunità sammarinesi all'estero, nelle due categorie Senior e Junior.

La presentazione con l'ufficializzazione del Bando di partecipazione è prevista in una conferenza stampa che si terrà giovedì 19 gennaio, alle ore 9.30 presso la Segreteria di Stato per il Lavoro e per lo Sport. Saranno presenti il Segretario di Stato per il Lavoro e per lo Sport, Teodoro Lonfernini; il Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, Andrea Belluzzi; il presidente del Cons, Gian Primo Giardi; il presidente della Commissione giudicatrice Xavier Jacobelli con i componenti.