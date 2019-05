Un doppio evento espositivo, fotografico e di sculture, legate allo sport e che anticipano i prossimi appuntamenti “ Il Giro d’Italia” e “Il Giro del Monte”

In occasione della Corsa Rosa che transiterà a San Marino il 19 maggio e della storica ed affezionata manifestazione “Il Giro del Monte” programmata per il 25 maggio, sono state inaugurate due mostre, all'interno della Galleria Cassa di Risparmio, La prima dedicata all’indimenticato campione romagnolo Marco Pantani, opera dell’artista Giovanni Marchetti dal titolo “Pantani nel mito”, la seconda, una mostra fotografica celebrativa del Giro del Monte con le immagini in bianco e nero delle prime edizioni dal titolo “La Scommessa di Ninni, Il Giro del Monte anni 70”. Le mostre rimarranno aperte fino al 26 maggio, tutti i giorni con ingresso libero.